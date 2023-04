Justiça determina suspensão de obras de edifício de luxo na avenida Beira-Mar

A Justiça determinou a suspensão imediata das obras do Edifício Domo, atualmente em construção no bairro Meireles, em Fortaleza, sob pena de multa diária no valor de R$ 50 mil em caso de descumprimento da medida.

A decisão da 5ª Vara Cível, dessa quinta-feira (13), atende a uma Ação Civil Pública do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que alega a falta do Licenciamento, Alvará de Construção e Outorga Onerosa do Direito de Construir do empreendimento.

De acordo com o MPCE, ainda foi verificada no edifício a agressão aos parâmetros urbanísticos estabelecidos para os edifícios da área.

Localizado na rua Camocim, o Edifício Domo fica em frente à avenida Beira-Mar, terá 41 andares e tem o valor estimado de R$ 4 milhões por apartamento. A construtora responsável é a Reata Arquitetura e Engenharia e a data de lançamento prevista é para 2025.

Após a divulgação da decisão judicial pelo MPCE, o Diário do Nordeste entrou em contato com a empresa e aguarda posicionamento.

Legislação

A Justiça entendeu que a continuidade da obra pode causar danos irreparáveis aos morados e transeuntes da região, ao Planejamento Urbano, bem como ao Meio Ambiente.

A Lei Municipal nº 270/2019 estabelece que obras particulares ou públicas só poderão ser executadas em conformidade com legislação municipal, estadual e federal, com prévia licença da Prefeitura.

Demais irregularidades

Ainda conforme o MPCE, também foi constatado que a empresa responsável pelo edifício já realizou outras construções sem a devida documentação.

Um deles foi o residencial multifamiliar Edifício Albamar, após ser multada diversas vezes pela Prefeitura de Fortaleza e entregar os apartamentos sem a vistoria do Corpo de Bombeiros.

Ao todo, entre 2018 e 2023, a construtora acumula 45 autos de infração.

