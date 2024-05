Ceará tem 64 cidades com perigo potencial de acumulado de chuvas até sexta-feira (24); confira lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de perigo potencial de acumulado de chuvas para 64 municípios do Ceará onde podem ter até 50 milímetros (mm) por dia, com validade até a sexta-feira (24). Após dias de predomínio de Sol, as precipitações no Estado podem acontecer também no fim de semana.

As precipitações podem ser entre 20 mm e 30 mm por hora, mas o risco ainda é considerado baixo para alagamentos e pequenos deslizamentos nos lugares com áreas de risco. O aviso vale até às 23h59 da sexta (24). No período, o Inmet orienta:

Evite enfrentar o mau tempo

Observe alteração nas encostas

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193)

O mapa elaborado pelo Inmet mostra uma faixa que avança pelo litoral cearense, passando pelo Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Aracaju. Confira as cidades do Ceará que estão no aviso:

Acarape

Acaraú

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Caridade

Cascavel

Caucaia

Chaval

Chorozinho

Cruz

Eusébio

Fortaleza

Fortim

Granja

Guaiúba

Horizonte

Icapuí

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itarema

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Miraíma

Morada Nova

Morrinhos

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Pentecoste

Pindoretama

Quixeré

Redenção

Russas

Santana do Acaraú

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Tejuçuoca

Trairi

Tururu

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Previsão do Tempo

Para a sexta-feira (24), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que o céu deve variar de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea e norte da jaguaribana. No Sertão Central e Inhamuns, há baixa possibilidade de chuva isolada e passageira

A análise da Funceme analisa chuvas isoladas que devem se concentrar entre a noite desta quinta (23) e madrugada e manhã da sexta (24), principalmente na faixa litorânea, por causa dos efeitos de brisa (marítima e terrestre), convecção local (combinação de temperatura, umidade e relevo) e o avanço de áreas de instabilidade originadas no leste do oceano Atlântico.

No sábado (25), o céu deve ficar variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea e norte da jaguaribana.