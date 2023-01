Ceará registra primeira sangria de açude em 2023

Foram precisos apenas 6 dias para o primeiro açude cearense atingir sua capacidade máxima e sangrar neste ano de 2023. O Germinal, reservatório da cidade de Palmácia, atingiu sua cota máxima nesta sexta-feira (6). O açude tem capacidade total de armazenamento de água de 2,1 milhões de metros³.

O reservatório virou o ano com boa recarga acumulada, com volume superior a 95%. Diante das primeiras chuvas de 2023, o açude aportou água e atingiu sua sangria.

Outros três reservatórios estão na iminência de sangrarem: Caldeirões, em Saboeiro; Rosário, em Lavras da Mangabeira e, o Aracoiaba; estão com volume acima dos 90% e podem verter nos próximos dias.

No no passado, o primeiro açude a sangrar foi o Barragem do Batalhão, na cidade de Crateús. Conforme levantamento realizado pelo Diário do Nordeste, com base em dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), o reservatório atingiu sua cota máxima no dia 8 de janeiro.

Àquela altura, apenas um açude estava com volume acima dos 90%, era o Germinal, em Palmácia, que viria a sangrar somente no dia 22 daquele mês.

Volume médio acumulado

2023 começa com o melhor volume hídrico acumulado dos últimos 9 anos. O índice atual de água armazenada nos 157 açudes monitorados pela Cogerh é de 31,4%. Este cenário só foi superado em janeiro de 2013, quando o volume era de 45,2%.

O atual índice é animador. Isso porque diante das chuvas previstas para a próxima quadra chuvosa (fevereiro-maio) a tendência é de que os açudes aportem mais água e cheguem ao segundo semestre do ano com um volume satisfatório que traga segurança para o abastecimento humano para os próximos anos, ainda que haja redução das chuvas vindouras.

A Secretária de Recursos Hídricos (SRH) estima que um volume médio superior a 50% representa cenário de tranquilidade ao Estado.