Ceará é contemplado com 10,2 mil unidades do novo Minha Casa Minha Vida

O novo programa Minha Casa Minha Vida contará com 187,5 mil novas unidades habitacionais no Brasil, sendo 10.230 destas unidades voltadas para o Ceará. Ao todo, são 1,2 mil empreendimentos espalhados no País. No Estado, o governo inscreveu projetos em Maracanaú e Caucaia, com terrenos disponíveis para dois empreendimentos em cada cidade.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (22), em Brasília, contando com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva; do ministro das Cidades, Jader Filho; do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa; e do governador do Ceará, Elmano de Freitas.

O Estado também inscreveu um terreno para novo empreendimento de 54 casas em Crateús. Na divisão, serão:

Maracanaú: duas unidades com 248 apartamentos cada

duas unidades com apartamentos cada Caucaia: uma unidade com 216 apartamentos e uma unidade com 144 apartamentos.

Para Elmano, o programa faz renascer o sonho da população de ter casa própria. “Hoje nós temos a sinalização concreta do que é a volta de um Brasil solidário. Um Brasil que pulsa com as maiores necessidades do nosso povo. Hoje eu tenho certeza que milhares de famílias no Brasil vão ver o noticiário e sonhar, e voltar a ter esperança de que terão uma casa digna para morar”, declarou.

O ministro das Cidades, Jader Filho, declarou que haverá outras seleções em 2024, 2025 e 2026. Até o fim de 2026, o Governo Federal deve entregar até 2 milhões de unidades.

Programa Minha Casa Minha Vida

Na primeira fase, o programa vai ser direcionado para Faixa 1, de família com renda de até 2 salários mínimos, representando cerca de R$ 2,64 mil reais. No Ceará, Elmano apontou que as mais de 10 mil unidades também devem gerar emprego, tendo em vista que a mão de obra local será priorizada.

Elmano de Freitas Governador do Ceará “Nós, gestores, temos um desafio enorme de gerar emprego e renda para o nosso povo. Temos a alegria de saber que, a partir dessa iniciativa, por nossos estados, espalhados por vários municípios, teremos iniciativas, investimentos, gerando habitação para quem precisa e gerando emprego e renda para o povo brasileiro, para o povo cearense”.

O programa possui critérios como proximidade dos centros urbanos, melhorias nas especificações dos imóveis, infraestrutura de qualidade, varanda, e salas para biblioteca.

No evento, o presidente Lula ainda relembrou quando conquistou a primeira casa própria. “Eu que já morei em uma casa pequena, lembro da alegria que tive com a minha mulher quando adquiri minha primeira casa. Porque ter uma casa é ter um ninho que é seu, é saber que não tem que procurar um galho a cada primavera, é não ter que correr a cada chuva. É você ter um lugar que é seu e esse é o sonho maior de cada chefe de família deste país”, afirmou o presidente.