Caucaia estende funcionamento de pontos fixos de vacinação contra a Covid-19 para os sábados

A prefeitura de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, estenderá o funcionamento de dois pontos fixos de vacinação contra a Covid-19 a partir do próximo sábado (12). O objetivo é fortalecer a proteção contra a infecção e evitar uma nova onda da doença.

Com a iniciativa, o Grêmio de Caucaia, no Centro, e Escola Rubens Vaz, no Marechal Rondon - que já funcionam de segunda a sexta-feira de 09h às 14h - passarão a atender também aos sábados, no mesmo horário.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Caucaia, para ter acesso à vacina basta levar documento de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS), comprovante de residência e cartão de vacinação.

Até o momento, 62,83% dos residentes do município estão imunizados com todas as doses da vacina. “É fundamental a adesão da população para completar o ciclo vacinal e aumentar a imunidade contra a doença, principalmente neste momento, que já existe um novo aumento do número de casos no país”, declarou a coordenadora de imunização de Caucaia, Estrella Pinheiro.

Postos de saúde

Além dos pontos fixos que atenderão também aos sábados, é possível receber a vacina nos 46 postos de saúde do município, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Há, também, mais três pontos fixos que atendem somente durante a semana, de 09h às 14h. (Veja abaixo):

Pontos fixos de vacinação durante a semana:

Projeto Imersão Nota 10 (antiga Casa Brasil) - Rua Santa Marta, 35 - Conj. Novo Paraíso;

Igreja Bíblica Nova Metrópole (Nova Metrópole) - Exceto aos domingos;

UBS José Rodrigues dos Santos (Posto da Tabuba – Rua do Colégio, S/N - ao lado da escola).