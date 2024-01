Cartão Ceará Sem Fome irá contemplar famílias com renda per capita de até R$ 218

O Governo do Estado divulgou novos critérios para os beneficiários do Cartão Ceará Sem Fome nesta quarta-feira (3). Com a mudança, famílias beneficiárias do Bolsa Família, com renda per capita de até R$ 218, serão contempladas pelo programa.

A informação foi divulgada pelo governador Elmano de Freitas, ao lado da primeira-dama Lia de Freitas, através de uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Antes, a renda per capita estabelecida era de até R$ 168.

“Com isso, nós vamos passar de 43 mil famílias para 53 mil. As prefeituras e secretarias de Assistência Social vão receber a lista dessas famílias para visitá-las e validar. Em 2023, foram mais de R$ 80 milhões aplicados em compra de alimentos no mercado local por essas família”, declarou Elmano de Freitas.

Outra mudança é que o responsável familiar no CadÚnico deve ser, preferencialmente, uma pessoa com baixa escolaridade (sem ensino fundamental completo). As informações estão disponíveis no Decreto de N° 35820, publicado em 29 de dezembro de 2023.

Ceará Sem Fome

O Ceará Sem Fome foi lançado em junho de 2023 e é um programa de combate à fome no Estado. A iniciativa atende a população em situação de pobreza ou extrema pobreza através de cartões que são recarregados mensalmente no valor de R$ 300 destinados à compra de alimentos.

O programa também conta com as Cozinhas Ceará Sem Fome. As unidades foram selecionadas mediante edital do Governo Estado e atende pessoas em insegurança alimentar grave, mas que não foram selecionadas para receber o Cartão. Atualmente, há 1.080 cozinhas em funcionamento, distribuídas em 181 municípios cearenses.