Carro com tanque cheio pega fogo na Via Expressa, em Fortaleza; incêndio gerou engarrafamento

Um carro pegou fogo ao adentrar o túnel da via Expressa, na altura da Dom Luís, em Fortaleza, na tarde desta terça-feira (10), e a ocorrência gerou um engarrafamento na região. O veículo era um Palio do ano 1998 e estava com o tanque cheio, conforme relatório do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

De acordo com a corporação, não se tratou de uma ocorrência criminosa. As causas da pane no carro ainda serão desvendadas por perícia.

O proprietário informou que sentiu forte cheiro de gasolina, momento em que iniciou um incêndio no motor. Ele afastou o veículo e tentou usar um extintor, mas não conseguiu parar o fogo. Prestaram apoio à ocorrência, além dos bombeiros, a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O carro teve perda total, segundo a corporação, mas ninguém ficou ferido. Havia três pessoas no veículo, que também tentaram ajudar a apagar o fogo, conforme o subtenente Cleiton, comandante de socorro do Quartel do Mucuripe do CBMCE.

Engarrafamento e remoção do carro

Quando os agentes chegaram ao local, tiveram de dar a volta no sentido contrário por conta de um engarrafamento na Via Expressa.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) ficou no local do incêndio para prestar apoio e esperar a remoção do carro. O proprietário também permaneceu na região.

A guarnição do Corpo de Bombeiros utilizou 1.500 litros de água para debelar as chamas.