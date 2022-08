Carro capota no viaduto da Avenida 13 de Maio e colide em parapeito de viaduto

Um veículo capotou em trecho do viaduto da Avenida 13 de Maio, na manhã desta terça-feira (30). O acidente chegou a causar transtornos no tráfego de veículos na região.

Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o motorista do veículo HB20 seguia no sentido Igreja de Fátima pela faixa da esquerda e, ao tentar entrar na alça, colidiu no parapeito do viaduto, capotando.

Agentes do órgão deram suporte operacional à ocorrência, que teve apenas dados materiais. O veículo chegou a ser afastado do meio da via para liberar a circulação de veículos.



O motorista e o órgão de trânsito seguem no local e aguardam reboque para retirada do carro da via.