Caminhão tomba no km 32 na BR-116 e interdita rodovia

Um caminhão carregado de material de limpeza tombou e bloqueou trecho do km 32, da BR-116, na manhã desta sexta-feira (23). O motorista abandonou o local do acidente, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada.

Conforme policiais rodoviários, ainda não existem informações a respeito da dinâmica do acidente.

Legenda: PRF acionou empresa retirada de caminhão Foto: Reprodução/VC Repórter/WhatsApp

No local do ocorrido, marcas de frenagem no asfalto apontam a perda de direção do motorista do caminhão.

A PRF acionou a empresa dona do caminhão para retirar a carga e o veículo da via.

