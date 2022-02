Box de lanches pega fogo no Mercado Central de Iguatu, no interior do Ceará

Um box de lanches sofreu um incêndio na noite desta sexta-feira (11), em Iguatu, Interior do Ceará, causando um prejuízo de R$ 5 mil à dona. A suspeita é que um curto-circuito ocorreu na geladeira, que era antiga. Um vigilante do local conseguiu evitar que o fogo se espalhasse para o resto do mercado.

A dona Cleide Alves, dona do ponto comercial, relata que chegou ao mercado quando os bombeiros ainda estavam debelando as chamas. Ela foi informada que o curto-circuito se espalhou para outros aparelhos na cozinha, causando uma perda total.

Legenda: Bombeiros chegaram no local antes que as chamas se espalhassem para outros boxes Foto: Corpo de Bombeiros

Legenda: Alimentos e refrigeradores foram perdidos Foto: Corpo de Bombeiros

"Foi uma grande perda, fogão, dois freezers, muito material e alimento. Uma amiga minha ligou e me avisou. Eu agradeço a todos que puderem me ajudar, porque aqui era minha única fonte de renda para trabalhar e levar comida para os meus filhos", comenta.

O vigia Luiz Gomes percebeu a fumaça subindo, pegou o extintor e começou os trabalhos enquanto ligava para o Corpo de Bombeiros, que segundo ele, foram "muito rápidos".