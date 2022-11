Bombeiros resgatam vaca de 300 kg após animal cair em cacimba em Itapipoca

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) realizou, na madrugada deste sábado (19), por meio da 5ª Companhia do 3º Grupamento de Bombeiros, o resgate de uma vaca que caiu em uma cacimba na localidade de Bastiões, em Itapipoca.

O animal de aproximadamente 300 quilos estava em “uma cacimba rasa, com no máximo 3 metros de profundidade, mas o suficiente para que a vaca ficasse presa e não conseguisse sair", explicou o Sargento Fonteles, comandante da equipe que atendeu a ocorrência.

Legenda: Animal foi resgatado por militares do Corpo de Bombeiros Foto: Divulgação/CBMCE

O grupo "quebrou duas anilhas da cacimba e em seguida puxou o animal para fora”.

A vaca estava um pouco fraca, mas não tinha ferimentos aparentes e ficou aos cuidados de seus tutores.

Orientações

Para que esse tipo de situação não aconteça inclusive com crianças, o CBMCE orienta que os poços, valas e cacimbas sejam cercados, sinalizados e tampados. Mas, caso haja ocorrência como essa, os bombeiros podem ser acionados via telefone 193. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados.

Outra recomendação é manter distância de animais silvestres e não tentar capturá-los, pois podem atacar caso se sintam acuados e/ou ameaçados.

Desde o início do ano até outubro, a corporação resgatou 9.456 animais em todo o Ceará, entre cobras, gatos, cassacos etc.