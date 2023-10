Bombeiros resgatam jacaré em alpendre de casa em Tamboril

Um jacaré de aproximadamente 1,60 metro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará na manhã desta segunda-feira (30), dentro de uma residência localizada no Riacho de Cima, em Tamboril. O animal foi encontrado no alpendre por moradores da casa, que ainda tentaram erroneamente contê-lo por conta própria antes de chamar os militares.

O resgate teve início às 9 horas da manhã e foi concluído por volta de 13h. Segundo o major Prado, comandante do Corpo de Bombeiros em Crateús, os oficiais foram chamados pelos moradores via 193 — telefone dos bombeiros. "Eles tentaram laçar [o animal] e a gente orientou que não fizessem isso", disse o major.

Depois de capturado, o jacaré foi levado pelos bombeiros até um manancial e solto. "A nossa região tem bastante jacaré, é comum [se deparar com um]", explicou Prado. No entanto, o que surpreendeu até mesmo os militares foi o tamanho do bicho.

Orientação dos bombeiros

O Corpo de Bombeiros recomenda à população não tentar conter animais silvestres por conta própria. Isso porque os militares é que têm preparação adequada para o resgate e devem ser acionados pelo telefone de emergência 193.