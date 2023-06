Bombeiros resgatam filhote de ovelha de ataque de abelhas na zona rural de Canindé

Agentes do Corpo de Bombeiros do Ceará resgataram um filhote de ovelha que estava sob ataque de abelhas. O caso foi registrado na manhã deste sábado (3), em Madeira Cortada, zona rural de Canindé, no Interior do Ceará.

Segundo o proprietário do imóvel onde aconteceu o incidente, identificado pelos bombeiros apenas como "senhor Janiel", havia um enxame em uma árvore, em seu quintal, e alguns favos teriam se despredido da colmeia e caído no chão, o que teria feito com que as abelhas se dispersassem e atacassem as pessoas e os animais da propriedade.

Os bombeiros foram acionados por moradores da região, que ligaram para o 193. No local, depois de resgatar a ovelha, utilizando uma roupa de proteção específica contra ataque de abelhas, os agentes entregaram o animal aos tutores e isolaram o local.

Legenda: Animais e pessoas estavam sob ataque de abelhas após enxame cair no chão Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

A equipe planeja retornar ao imóvel à noite, segundo o subtenente Francisco da Silva Viana, para capturar as abelhas.

Por que abelhas atacam?

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que orienta sempre manter distância dos animais silvestres e nunca tentar capturá-los, as abelhas, geralmente, não atacam sem motivo. "Elas são animais bastante pacíficos e não costumam atacar os humanos ou outros animais, a menos que se sintam ameaçadas ou percebam que seu ninho ou colmeia está em perigo", explica a corporação.