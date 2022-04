Bilhete Único de Fortaleza conta com mais de 1 milhão e 200 mil usuários cadastrados

Uma das principais bases do atual planejamento da mobilidade urbana de Fortaleza, o estímulo ao uso do transporte coletivo vem passando por mudanças que vão além das estruturas físicas na cidade. Desde 2013, como forma de promover a integração entre diferentes linhas, foi adotado o Bilhete Único, cartão individual que realiza o pagamento rápido e seguro das tarifas.

O programa permite que os usuários do transporte público paguem o valor de uma passagem e, no período de até duas horas, consigam realizar quantas trocas forem necessárias de veículo. Dessa forma, foi possível reduzir os custos para quem pega duas conduções durante a ida ao trabalho, por exemplo.

Atualmente, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas estão inscritas no programa. Segundo dados do Sindiônibus, são realizadas 1 milhão e 700 mil integrações por mês em Fortaleza, contando também com os estudantes, que possuem a funcionalidade de forma nativa nas carteiras de estudante.

A última adição ao Bilhete Único foi a possibilidade de pagamento via QR Code, em março deste ano, por meio do aplicativo Meu Ônibus, que concentra as principais operações do serviço. Dentro da plataforma, ao utilizar a opção “Recarga on-line”, selecionando o campo “comprar crédito para QR Code”, o usuário insere os dados do cartão de crédito ou débito para realizar a compra.

Com os créditos inseridos, basta o usuário ir na opção “Gerar QR Code” e posicionar o código abaixo do validador, sob a guia informada no veículo. A Prefeitura de Fortaleza reforça que o código deve ser gerado até cinco minutos antes do uso. Caso contrário, ele será cancelado e o valor ressarcido para o usuário.

De acordo com Paulo Cesar Barroso, superintendente do Bilhete Único no Sindionibus, nos próximos meses será implantada, também no aplicativo Meu Ônibus, a funcionalidade NFC, em que será gerado um cartão virtual no smartphone do usuário para realizar o pagamento da tarifa.

Exemplo de sucesso

Paulo Cesar Barroso comenta que o modelo do Bilhete Único utilizado em Fortaleza foi inspirado na experiência do Rio de Janeiro e São Paulo, que promovem benefícios semelhantes. Até 2011, a capital cearense contava com um modelo que limitava as integrações que podiam ser realizadas.

“O Bilhete Único de 2013, não só o de Fortaleza, como o metropolitano, tem uma linguagem muito fácil de ser absorvida pelo usuário, porque pode (integrar) com todas as linhas do sistema. Estamos falando do cruzamento de mais de 240 linhas”.

Documentos para solicitar o Bilhete Único

Identidade

CPF

Comprovante de endereço com CEP

Como realizar a solicitação

Basta o usuário levar os documentos necessários para um dos postos de cadastro oficiais. A primeira emissão é gratuita. A lista de locais pode ser conferida aqui.

