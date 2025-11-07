Best Senior lança campanha de Black Friday com até 80% de desconto em planos de saúde

A Best Senior, operadora de saúde com foco no suporte ao público a partir dos 44 anos, inicia em novembro uma campanha de adesão em referência à Black Friday, oferecendo condições especiais para os novos contratantes.

A iniciativa consiste na aplicação de 80% de desconto distribuídos nas quatro primeiras mensalidades. O abatimento de 20% será aplicado em cada uma dessas faturas iniciais.

Além da redução no preço das mensalidades, a empresa também anuncia a atualização na política de carências reduzidas, voltada para o público que ainda não possui plano de saúde. Esta condição se aplica aos contratos Pessoa Física e Pessoa Jurídica, em planos sem coparticipação, que contam com cobertura nacional através da rede Abramge.

Garantindo atendimento humanizado através de uma integração que expande o acesso a especialistas e hospitais de referência, a rede credenciada da Best Senior abrange importantes polos da Rede OTO, entre elas o OTO Aldeota (antigo Hospital Otoclínica), OTO Meireles (antigo Hospital e Maternidade Gastroclínica), OTO Santos Dumont (antigo Hospital São Mateus), OTO Sul (pronto atendimento) e OTO Caucaia (exames laboratoriais e de imagem).

A operadora também conta com laboratórios credenciados como Clementino Fraga, Argos Patologia e Otolab. Além disso, mantém a sede própria na Avenida Desembargador Moreira, número 1940, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

“A Best Senior tem como compromisso central oferecer um atendimento humanizado, ágil e de excelência, com foco total no bem-estar e na saúde dos beneficiários. Cada serviço é pensado para garantir acolhimento, respeito e cuidado personalizado”, destaca Carlos Eduardo, Coordenador Comercial da Best Senior Ceará.

“O beneficiário encontra na Rede OTO e nos laboratórios parceiros uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento rápido e eficiente. A rede oferece diagnóstico preciso, conforto e qualidade médica reconhecida, reforçando a confiança e tranquilidade em cada consulta”, completa o coordenador.

Após o período promocional, a operadora ainda assegura um bom custo-benefício. “Mesmo após a Campanha Black Friday, a Best Senior mantém mensalidades acessíveis e sem coparticipação”, conclui.

Serviço

Plano de saúde Best Senior

Telefone: (85) 4042-3324

Site: https://bestsenior.com.br/ceara

Cotação com tabela de preços: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara

Endereço: Av. Desembargador Moreira, 1940 – Aldeota, Fortaleza/CE

ANS Nº: 42176-6

*Promoção válida para contratação de novos planos para Pessoa física (plano Best Essencial, ANS nº 497.901/24-0 ou plano Best Master, ANS Nº497.903/24-6), não aplicável a clientes existentes. Durante os quatro primeiros meses de adesão ao plano, o contratante terá direito a um desconto de 20% sobre o valor mensal. Após esse período, o pagamento será realizado de acordo com o valor normal estabelecido pela tabela vigente do mês de novembro/25. Promoção válida entre o período 01/11/25 a 30/11/25. Clientes que aderirem ao Best Senior e não possuírem plano de saúde anterior terão carência zero para consultas e exames simples, permitindo o uso imediato desses serviços. Clientes que migrarem de outro plano de saúde para o Best Senior passarão por um estudo de aproveitamento de carências, podendo obter isenção de 100% das carências. Consulte condições.