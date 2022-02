Bélgica devolverá ao Brasil fóssil de pterossauro encontrado na Bacia do Araripe

O fóssil de crânio de um pterossauro, encontrado na Bacia do Araripe, no Ceará, será devolvido ao Brasil, conforme nota do Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgada na noite da última terça-feira (1º). O órgão já iniciou o processo de repatriação da peça que estava na Bélgica, em caráter provisório.

No país europeu, ficou sob os cuidados do Instituto Real de Ciências Naturais. Segundo a Agência Brasil, as negociações para o retorno do fóssil do réptil ocorreram com a ajuda da Embaixada do Brasil em Bruxelas e do Serviço Geológico do Brasil.

O coordenador do Laboratório de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri (URCA), Antônio Álamo Feitosa Saraiva, detalhou que o fóssil talvez tenha saído do Brasil na década de 1990, sendo uma importante peça para a história local, por ser um crânio completo de um pterossauro.

“Viveu aqui na Bacia do Araripe há aproximadamente entre 220 a 116 milhões de anos atrás. Esse material é importante pelo estado de preservação que ele se encontra”, explicou o pesquisador.

O fóssil é protegido pelo Código de Mineração e pela Convenção da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) sobre as Medidas para Proibir e Impedir a Importação, a Exportação e a Transferência de Propriedade Ilícita de Bens Culturais.

Em nota, o Itamaraty também informou que este “importante patrimônio arqueológico brasileiro” deverá ficar exposto no Museu de Ciências da Terra, no Rio de Janeiro.

Legenda: O Araripe disputa o posto de mais importante bacia sedimentar do período Cretáceo com outras camadas sedimentares existentes apenas da China e Alemanha Foto: Antonio Rodrigues

LONGE DO CEARÁ

No entanto, para Álamo Saraiva, a peça deveria regressar ao seu estado de origem, pois faz parte da história do Ceará.

Álamo Saraiva Professor da URCA “Fico feliz em saber que ele volta para o Brasil, mas ao mesmo tempo tenho um pouco de constrangimento em saber que ele não vem para o local de origem dele, que é a Bacia do Araripe, onde tem o Geopark Araripe, onde tem o Museu de Paleontologia, que tem um grupo de pesquisa que trabalha com isso”.

Álamo Feitosa explica que essas peças nos museus do Ceará sempre estarão expostas. “Vamos ter sempre o que mostrar, sempre boas novidades. Ao passo que em outro museu, poderia ficar dentro de uma gaveta e isso não é bom para a região do Cariri”, analisa.

CARACTERÍSTICAS DO ANIMAL

O pterossauro que regressa ao Brasil faz parte da família Tapejaridae, na qual os animais apresentavam uma crista bem grande, possivelmente colorida, no alto da cabeça. De acordo com o pesquisador cearense, eles não possuíam dentes e provavelmente se alimentavam de frutas e plantas.

“Acreditamos que eles tivessem entre 4 a 5 metros de envergadura de asas. Deveria ser muito elegante quando estava em voo”, conclui.