Bebê nasce dentro de ônibus no Centro de Fortaleza

Passageiros do ônibus da linha 112 - Álvaro Weyne/Centro foram surpreendidos por um parto dentro do veículo, na manhã desta terça-feira (21). Segundo o Sindiônibus, o nascimento da criança ocorreu na rua Castro e Silva, na altura do número 629, no Centro.

A gestante, uma mulher de 24 anos, estava acompanhada do pai da criança.

Legenda: Samu ajudou em ocorrência Foto: Divulgação/Sindiônibus

O parto foi realizado com o apoio dos próprios passageiros, entre eles duas estudantes de curso técnico em enfermagem, e dos auxiliares do Sindiônibus.

Durante a ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, após o ocorrido, a mãe e o recém-nascido foram encaminhados para o Hospital César Cals, no Centro.