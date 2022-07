Bebê de 1 ano morre atropelada em Canindé, Interior do Ceará

Uma bebê de um ano e dois meses morreu atropelada por uma caminhonete em Canindé, município do interior do Ceará, nessa sexta-feira (29). O acidente fatal ocorreu no bairro Palestina, segundo informações da Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS).

Conforme a pasta, o condutor do veículo ainda não foi localizado. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e a Guarda Municipal de Canindé foram ao local para realizar os primeiros levantamentos.

De acordo com a Delegacia Regional de Canindé, a criança foi identificada como Eloá. A unidade policial realiza diligências e conta com apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE) nas buscas pelo motorista que atropelou a criança.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (85) 3343-6813, o número da Delegacia Regional de Canindé.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias.