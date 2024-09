Beach Park retorna campanha "Residentes do Ceará" com lanche grátis

Em busca de proporcionar diversão e lazer para os moradores do Ceará, o Beach Park promove, a partir desta terça-feira (17), a promoção “Residentes do Ceará”, que dá desconto nos ingressos do Aqua Park para quem tem residência fixa no estado.

Uma oportunidade imperdível para conhecer “A Volta da Moreia”, nova atração do parque aquático, e para curtir a programação especial de outubro, mês dedicado às crianças, pagando menos no Aqua Park, eleito o melhor parque aquático das Américas pelo TripAdvisor (2024).

Nesta edição da Campanha de Residentes do Ceará, o ingresso individual poderá ser adquirido via PIX por R$ 159,00 ou podendo ser parcelado em até 10x de R$16,90 no cartão de crédito, com direito a lanche grátis (combo com cheeseburger, batata frita e refrigerante). O ingresso pode ser adquirido no portal oficial (www.beachpark.com.br).

A promoção exclusiva para os moradores do estado segue até o dia 07 de outubro deste ano. As entradas devem ser agendadas e utilizadas até o dia 1º de dezembro de 2024, incluindo feriados.

Durante os finais de semana de outubro – mês das crianças -, quem visitar o parque aquático irá vivenciar uma aventura incrível. Na Ilha do Tesouro, será realizado um show estrelado pelos piratas mais divertidos dos sete mares e uma sereia encantadora. Juntos, eles levarão a criançada em uma missão especial para aprender como proteger os mares e oceanos.

A Turma do Parque, composta pelos personagens Fofura, Tarta, Finho e Maré, também irá mergulhar nessa aventura.

Ivan Dias, gerente comercial do Beach Park, destaca o desejo de ter moradores cearenses usufruindo do local. “Essa campanha é uma forma de agradecer ao público cearense pelo apoio e carinho ao longo de toda a nossa trajetória. Queremos que eles aproveitem um dia inesquecível de diversão no Beach Park”, relata.

Serviço

Beach Park - promoção residentes do Ceará

Site: www.beachpark.com.br

Instagram: @beachpark

WhatsApp: (85) 98171-7021

Central de vendas: (85) 4012-3030