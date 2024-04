Beach Park retoma promoção Residentes do Ceará com lanche incluso

O Beach Park está com a promoção que busca facilitar as condições para os moradores do Ceará curtirem o que de melhor o parque aquático pode oferecer. A promoção Residentes do Ceará oferta ingressos para o Aqua Park acrescido de combo cheeseburger, batata frita e refrigerante grátis. A campanha irá até o dia 5 de maio, sendo válida para utilização até 12 de julho.

Os ingressos possuem descontos de até R$ 120 para os cearenses, com custo de apenas R$ 149 no pagamento via pix, ou R$159 no cartão de crédito, podendo ser parcelados em até 10x de R$ 15,90. Com ingressos limitados, os compradores devem apresentar, no ato da compra, documento de identificação com foto e comprovante de residência no Ceará.

O Aqua Park do Beach Park, eleito como o 2º melhor parque aquático do mundo (TripAdvisor/Travellers’ Choice), conta com mais de 30 atrações para toda a família, desde toboáguas até atrações mais relaxantes, como a correnteza e a piscina de ondas. Além disso, os amantes de adrenalina podem se aventurar em atrações radicais como o “Vaikuntudo”, toboágua com 25 metros de altura, o maior do mundo em altura e percurso na categoria Tornado, e o famoso "Insano", de 41 metros.

Serviço

Beach Park - Promoção Residentes do Ceará

Ingressos: ingresso.beachpark.com.br

Central de vendas: (85) 4012-3030

WhatsApp: (85) 98171-7021

Os ingressos possuem descontos de até R$ 120 para os cearenses, com custo de apenas R$ 149 no pagamento via pix, ou R$159 no cartão de crédito, podendo ser parcelados em até 10x de R$ 15,90. Com ingressos limitados, os compradores devem apresentar, no ato da compra, documento de identificação com foto e comprovante de residência no Ceará.