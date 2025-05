Bazar tem descontos de até 50% em produtos doados pela Receita Federal, em Crato

Um bazar solidário em prol de instituições filantrópicas foi iniciado, nesta sexta-feira (30), no município do Crato (CE). Com produtos doados pela Receita Federal, a iniciativa promete descontos de até 50% em itens variados como roupas, eletrônicos, brinquedos, perfumes e outros artigos.

A ação solidária ocorre enquanto durar o estoque e visa arrecadar fundos para instituições beneficentes cearenses. Toda a renda obtida será destinada à Diocese de Crato, APAE de Russas, Cáritas Ceará e ao Instituto Perifa, organizações que atuam em diversas frentes sociais no estado.

Os produtos disponibilizados no evento são fruto de apreensões realizadas pela Receita Federal em operações de combate ao contrabando e repassados por meio do programa Novos Destinos, que visa dar utilidade pública a mercadorias ilegais.

Como participar do bazar

Para participar do bazar, é necessário apresentar RG e CPF na entrada do local do bazar, além do pagamento de uma taxa simbólica de R$ 10.

Cada comprador poderá adquirir até R$ 2 mil em produtos por CPF. Os pagamentos poderão ser feitos via PIX, dinheiro, cartão de débito ou crédito — neste último, com a possibilidade de parcelamento em até quatro vezes.

O bazar funcionará das 9h às 16h, no Colégio Objetivo, localizado em Crato, e promete ser uma excelente oportunidade para economizar e, ao mesmo tempo, colaborar com causas sociais relevantes no Ceará.

Serviço:

Evento: Bazar Solidário com produtos doados pela Receita Federal

Data: 30 de maio a 1º de junho de 2025 (ou enquanto durar o estoque)

Horário: Das 9h às 16h

Local: Colégio Objetivo – Crato (CE)

Entrada: R$ 10 + apresentação de RG e CPF

Limite de compra: R$ 2 mil por CPF

Formas de pagamento: PIX, dinheiro, débito ou crédito (em até 4x)