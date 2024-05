Azteca Calçados inaugura primeira loja na Região Metropolitana de Fortaleza

A Azteca Calçados, marca tradicional do Cariri cearense, chegou à Região Metropolitana de Fortaleza com a sua primeira loja em Caucaia. A inauguração da 15ª unidade da marca aconteceu na última terça-feira, dia 21 de maio.

Com um momento de confraternização e coffee break, o evento contou com a presença dos diretores da empresa, Ana Ricarda, Erico Motta e Isaac Araruna, demais gestores e convidados especiais. Para celebrar a nova fase da marca, a inauguração trouxe muitas novidades para as festividades juninas, com produtos de marcas conhecidas em todo o país, como Vizzano, Beira Rio, Moleca, Olympikus e Fila, além de outros nomes nacionais e internacionais.

“A expansão da rede Azteca Calçados para a Região Metropolitana de Fortaleza é um marco importante, sendo o primeiro passo a abertura dessa loja de Caucaia. Esse progresso é resultado do compromisso dedicado e do amor pelos clientes, oferecendo sempre as melhores marcas e as tendências mais atuais do mercado”, afirma Suzana Palácio, gerente de Comunicação da Azteca Calçados.

A empresa, que já possui 15 lojas em vários estados do Nordeste tem planos ambiciosos para o futuro, incluindo, a abertura de mais uma loja na região de Fortaleza. Fundada há mais de 50 anos, a Azteca Calçados marca presença expressiva no Cariri cearense, além de estar presente em cidades da Paraíba e de Pernambuco.

Serviço

Caucaia - Nova loja

Av. Dom Almeida Lustosa, nº 2740 – Jurema



Juazeiro do Norte

R. São Pedro, nº 756 - Centro

R. São Pedro, nº 504 - Centro

R. São Pedro, nº 696 - Centro

R. São Luiz, nº 29 - Centro

Av. Ailton Gomes, nº 1660 - Pirajá

Barbalha

R. Princesa Isabel, nº 88 - Centro

Iguatu

R. Epitácio Pessoa, nº 74 - Centro

Brejo Santo

R. Napoleão Araujo Lima, nº 224 - Centro

Crato

R. Dr. João Pessoa, nº 328 - Centro

R. Dr. João Pessoa, nº 386 - Centro

Icó

Av. Nogueira Acioly, nº 1196 - Centro

Araripina - PE

R. José Santiago Bringel, nº 81

Serra Talhada - PE

Rua Enock Ignácio de Oliveira - nº 607- Centro

Campina Grande - PB

R Maciel Pinheiro, nº 157 - Centro