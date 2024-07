Avenida Paulino Rocha, em Fortaleza, terá readequação de velocidade máxima

A Avenida Paulino Rocha, em Fortaleza, terá a velocidade máxima reduzida de 60 para 50 km/h a partir do fim deste mês, quando as obras na via deverão ser concluídas. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a readequação valerá em caráter educativo, por cerca de três meses, até que os motoristas se adaptem à mudança.

O projeto também inclui renovação de toda sinalização horizontal e semafórica com dois equipamentos instalados no cruzamento da Av. Paulino Rocha com as ruas Brisa Leste e Guilherme Telefone.

Além disso, os ciclistas poderão utilizar ciclofaixa junto ao canteiro central em ambos os sentidos da via.

Legenda: Avenida Paulino Rocha está passando por intervenções Foto: Divulgação/AMC

Vias com velocidade reduzida

No ano passado, outras avenidas da Capital já passaram pela mesma readequação de velocidade, como Dom Manuel, Aguanambi, Porto Velho, 13 de Maio e Pontes Vieira.

Um levantamento da AMC mostrou uma redução de 68,1% na média dos acidentes fatais em ruas e avenidas que passaram por esse processo. O estudo, atualizado no ano passado, teve como base 16 vias cuja readequação foi implementada há mais de 12 meses.

Os trechos estudados foram: