Após ataque em escola, Sobral deve instalar cerca de 1,7 mil câmeras em salas de aula

Após ataque que vitimou jovem de 15 anos em escola, a Prefeitura de Sobral irá instalar cerca de 1,7 mil novas câmeras de videomonitoramento nas salas de aula. Recurso contempla as escolas e os Centros de Educação Infantil (CEI) do município.

Conforme publicação do prefeito Ivo Gomes, compartilhada nesta segunda-feira (17), o valor total do investimento é de aproximadamente R$ 1,4 milhão. Recurso vem do do Tesouro Municipal e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Ivo Gomes Prefeito de Sobral "Atualmente, 36 escolas e CEIs contam com câmeras de segurança, instaladas em pontos estratégicos das unidades escolares. Vamos continuar fazendo tudo que estiver ao nosso alcance para melhorar a segurança de nossas crianças".

Ataque em escola

No dia 5 de outubro, um estudante entrou na Escola de Ensino Médio de Tempo Integral (EEMTI) Professora Carmosina Ferreira Gomes em posse de uma pistola. Ele atingiu três colegas de sala. Um deles foi baleado de raspão na cabeça, outro na perna e passou por cirurgia.

Em seguida, tiveram alta hospitalar. Contudo, o terceiro menor de idade que sofreu um tiro na cabeça morreu no dia 8 deste mês.

Após o ataque, o adolescente saiu da unidade de ensino e seguiu para casa, onde foi apreendido por policiais do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

Conforme o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, o garoto disse em depoimento que a arma usada para atirar nos colegas de sala pertencia ao pai. A arma é registrada em nome de um atirador esportivo.

O garoto revelou, em depoimento, ter premeditado os disparos. O pai do adolescente e também o CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador) foram conduzidos à unidade policial de Sobral e prestaram depoimentos. O ataque foi registrado como ato infracional análogo à tentativa de homicídio.