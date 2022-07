Ao voltar de festa, médica morre e três ficam feridos em acidente de carro em Martinópole

A médica Andrine Melo Sousa, 26, morreu na manhã deste sábado (23), no quilômetro 14 da rodovia na CE-362, na cidade de Martinópole, no interior do Ceará. Conforme o G1, com informações dos policiais que atenderam à ocorrência, ela não usava cinto de segurança no momento do acidente e ficou presa às ferragens do veículo.

Além dela, estavam no carro um casal e um policial militar. Eles foram socorridos para uma unidade hospitalar. O grupo estaria voltando de uma festa na cidade de Granja quando o condutor do carro cochilou e perdeu o controle do veículo. O carro colidiu com uma placa, capotou e desceu uma ribanceira.

Andrine trabalhava até maio deste ano em um hospital público de Meruoca, a 76,2 quilômetros de distância da cidade onde aconteceu o acidente.

"Andrine foi servidora do município até meados de maio deste ano, sempre muito dedicada, querida, que, apesar da pouca idade, era uma profisisonal muito qualificada e cuidou tão bem do nosso povo", lamentou o prefeito de Meruoca, Herton Alves, em seu perfil no Instagram.

O gestor disse ainda que a notícia do acidente chegou ao seu coração "com muita angústia" e é "difícil digerir". Aos familiares, parentes, amigos e todos aqueles que sentem essa partida, eu desejo os mais sinceros sentimentos. Que Deus conforte todos os corações angustiados e receba Andrine no reino eterno", concluiu.

O acidente

Segundo a Polícia Civil, o grupo voltava de uma festa em Granja quando o condutor do veículo perdeu o controle do volante, colidiu contra uma placa de sinalização, capotou e caiu em uma ribanceira.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Sobral e deve ser transferido para a Delegacia Municipal de Massapê, que dará continuidade às investigações.

A Polícia Militar, que também atendeu à ocorrência, informou que o corpo de Andrine foi recolhido pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sobral.

Nas redes sociais, a cunhada da médica, Kamilla Vasconcelos, informou que o velório deve acontecer nesta noite (23).