Ambert Alerts: Ceará receberá sistema da Meta e do governo para ajudar na busca de desaparecidos

A Meta, empresa que detém o Facebook, o Instagram, o Threads e o WhatsApp, anunciou nesta quarta-feira (30) que vai rodar no Brasil o Amber Alerts, um sistema que ajuda a localizar desaparecidos. A iniciativa tem parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e começará pelo Ceará, pelo Distrito Federal e por Minas Gerais.

A ferramenta exibirá, no Instagram e no Facebook, fotos e descrições das roupas com as quais crianças e adolescentes tidos como desaparecidos foram vistos pela última vez.

O recurso faz parte de um projeto de busca de pessoas desaparecidas da pasta comandada por Flávio Dino. O objetivo é promover uma expansão gradual dos alertas para todos os estados brasileiros até o início de 2024.

Secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar justificou a escolha dos três estados iniciais por já terem "políticas minimamente estruturadas no trato da política de pessoas desaparecidas" e por terem se voluntariado a fornecer instrumentos tecnológicos, de pessoal e de logística, para a estruturação inicial do projeto.

Para Dino, o êxito dessa estratégia nessas três primeiras unidades da federação fará com que o recurso seja estendido para o restante do País, conforme adesão voluntária dos governos estaduais. "Creio que todos os estados vão participar, porque é, evidentemente, uma ferramenta muito eficiente para essa difusão de informações", disse o ministro.

Como vai funcionar?

Os avisos de emergência aparecerão no feed de usuários do Facebook e do Instagram, que estiverem a um raio de 160 quilômetros de onde o menor de idade foi visto pela última vez. O alerta poderá ser compartilhado.

O aviso será ativado logo após o desaparecimento ser reportado pelas delegacias locais e o Laboratório de Operações Cibernéticas, do Ministério da Justiça, enviar as informações para a Meta.

Legenda: O recurso funcionará no Instagram e no Facebook, inicialmente Foto: Divulgação/Meta

Flávio Dino Ministro da Justiça e Segurança Pública Já há uma coordenação específica na Senasp [Secretaria Nacional de Segurança Pública] sobre pessoas desaparecidas. E, agora, estamos aparelhando essa coordenação com condições de efetivamente trabalhar junto com os estados. E nossa contribuição, que não é local, mas, nacional, é basicamente a de difusão de informações".

O sistema da Meta irá exibir os perfis dos desaparecidos nos casos em que a polícia indicar que o sumiço aconteceu sob circunstâncias suspeitas, com risco de morte ou lesão corporal. Os avisos ficarão disponíveis por 24 horas ou até que as autoridades brasileiras os cancelem.

A tecnologia existe desde 1990, quando foi lançada nos Estados Unidos, e já foi experimentada em 30 países. Segundo a Meta, o recurso possibilitou encontrar cerca de 1,2 mil crianças.

Desaparecidos no Brasil

De janeiro a julho deste ano, de acordo com a Agência Brasil, 42,2 mil pessoas desapareceram no País, por diversas circunstâncias. O número representa uma média de 199 desaparecidos por dia. No entanto, nesse mesmo período, 26,2 pessoas conseguiram ser localizadas.