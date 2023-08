Modelo de 23 anos é dado como desparecido após mergulho em praia no RJ

Um modelo de 23 anos foi dado como desaparecido após dar um mergulho por volta de 13h15, no Posto 9, na praia do Recreio, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (23). Equipes do Corpo de Bombeiros tentam localizar Jeferson Gomes Alvarenga na região desde quinta-feira (24).

As informações são do Uol. Conforme a corporação, o resgate é realizado pelo Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca. Aeronaves, drones e mergulhadores atuam nas buscas.

"Nosso Jeferson encontra-se desaparecido desde as 13h15 de ontem, após mergulhar na praia do Recreio, no Posto 9. Estamos pedindo todas as energias positivas, orações e rezas para que a gente possa encontrá-lo e se despedir. Todo apoio nesse momento é bem-vindo", diz comunicado da família nas redes socais.

Luanda Gomes, irmã do modelo, agradeceu o apoio que vem recebendo. "Queria poder abraçar cada um por todo carinho. Uma coisa é certa, meu irmão veio para brilhar e ele brilhou muitos nos seus 23 anos", publicou.

Quem é Jeferson Gomes Alvarenga

Jeferson é dono da marca Fashion Cria. Ele acumula mais de 11 mil seguidores no Instagram. O modelo faz parte de uma agência que atua no eixo Rio-São Paulo e duas outras sediadas em Londres e Dubai.

Em 2021, ele atuou representando a Louis Vuitton em uma revista. “Esse é um momento único que estou vivendo, talvez o mais importante na minha carreira até o atual momento. Recentemente assinei minha primeira revista como modelo. No meio de tudo isso, seria impossível não lembrar de tudo que percorri até aqui, e que tenho percorrido. Tive a benção deste primeiro trabalho impresso ser para nada mais, nada menos que GQ Middle East e Louis Vuitton”, celebrou na época.