Porteiro é morto por homem que fingiu ser entregador para invadir prédio; polícia busca suspeito

Um porteiro foi morto após reagir a um assalto em um prédio, no centro do Rio de Janeiro. José Jailton de Araújo foi baleado após luta corporal com o suspeito. O latrocínio ocorreu no último 7 de agosto. A Polícia investiga.

O crime foi flagrado por câmera de segurança e obtido pelo g1. Nas imagens é possível ver o suspeito chegando ao local, com uma moto vermelha e se aproximando do portão. O homem carrega uma mochila de entregas e finge falar ao telefone aguardando a oportunidade de entrar.

Legenda: Porteiro e suspeito entraram em luta corporal Foto: Reprodução/TV Globo

O ladrão consegue entrar no prédio após outro homem abrir o portal. Na portaria, ele espera alguns segundos e rende José Jailton com uma arma. O suspeito pega chaves do prédio e faz perguntas à vítima.

O suspeito bate em uma segunda vez no porteiro e os dois entram em uma luta corporal. José Jailton é baleado após alguns segundos e morre na hora.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A principal linha de investigação é que o criminoso pretendia roubar algum apartamento.