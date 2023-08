Gata mais velha do mundo pode ter quase 29 anos, alega família brasileira que adotou o animal

A gata mais velha do mundo pode ser brasileira, segundo uma família de Barbacena, Minas Gerais. Os tutores de Esmeralda afirmam que o animal está prestes a completar 29 anos. Com essa idade, ela ultrapassa a britânica Flossie, de 27, atual dona do título da gata mais velha do mundo pelo Guinness World Records. As informações são do g1.

Esmeralda ficou conhecida na internet após fugir de casa por dois dias. Esmeralda ficou presa em um bueiro, e só conseguiu sair com a ajuda dos bombeiros. No bairro onde mora, ela virou celebridade na vizinhança e a idade avançada ganhou destaque.

“A ocorrência de desaparecimento da Esmeralda foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros. A partir daí, alguns veículos de comunicação nos indagaram sobre ela poder ser a gata mais velha do mundo”, contou Maria Eliza, atual tutora de Esmeralda.

História

A história do animal começou em 1995, quando a matriarca da família Correa, Maria da Conceição, encontrou a gata na rua. “Saímos para ir ao mercado e na volta vimos a gatinha. Chegamos a procurar o possível dono por alguns dias, mas não encontramos e ela acabou ficando conosco. O nome Esmeralda quem escolheu foi a minha sogra, devido aos olhos verdes”, relembrou.

Na carteira de vacinação, a data de nascimento de Esmeralda está registrada como 1º de dezembro de 1994. A veterinária responsável pelo animal explicou como essa data de nascimento foi definida.

"Ao ser avaliada concluímos que ela não era filhote, pois já tinha feito toda troca das dentições e tamanho compatível com um gato que já tivesse pelo menos 1 ano. Então, registramos como se ela tivesse nascido em 1º de dezembro de 1994", disse a veterinária.

Mais velha do mundo

Apesar da suposta idade, Esmeralda ainda não conseguiu ser registrada como a gata mais velha do mundo porque não foi cadastrada no Guinness World Records. "Temos um gasto alto com a saúde do meu idoso, papai da Esmeralda, e agora com o tratamento dela, que ficou desidratada ao ficar dois dias presa, estamos usando vitaminas e ração especial", contou a atual tutora.

Em 2022, o livro reconheceu a gata britânica Flossie como a mais velha do mundo. Ela nasceu em 1995 e tem 27 anos. Mas Flossie não conseguiu ultrapassar o recorde do gato que ficou por mais tempo vivo. Este título fica para Creme Puff, um felino que viveu 38 anos e 3 dias. Ele era dos Texas, Estados Unidos.

Além de Flossie e Creme Puff, ainda existe Rosie, felina de 31 anos de Norwich, cidade localizada no leste da Inglaterra. Apesar da dona afirmar a idade da bichana, a mesma não foi inscrita no livro de recordes.