Aluno é atingido na cabeça por aparelho de academia em Pacatuba; veja vídeo

Um influenciador digital sofreu um acidente em academia de Pacatuba, no Ceará, enquanto realizava um exercício com a máquina "peck deck". Abraão Viana, 32 anos, conhecido como Menino Juam nas redes sociais, estava usando o aparelho no dia 18 de setembro, quando um dos cabos rompeu.

Apesar do acidente ter acontecido na semana passada, o influenciador só divulgou as imagens nesta semana. "Só tive acesso ontem às filmagens", declarou em stories publicado nesta quinta-feira (28).

Devido à força que fazia para levantar um peso de 50 quilos, a estrutura da máquina bateu em sua cabeça. "Na hora, acho que eu apaguei. Não consegui abrir os olhos porque ficou banhado de sangue. O corte foi no lado direito da minha testa", detalhou.

Além da dor, o impacto também causou desorientação.

Menino Juam Influenciador "No momento foi um pouco ruim. Não conseguia nem respirar de tanta dor, nem abrir os olhos por causa do sangue, que estava escorrendo muito. Cheguei de cadeira de rodas na UPA, não conseguia nem andar direito."

Atendimento médico

Segundo Juam, o gerente e o instrutor deram suporte a ele. "Me levaram nos braços, me colocaram no carro, e fui para a UPA de Pacatuba", disse.

O influenciador, que também atua como youtuber, foi posteriormente encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. Na unidade de saúde, passou por uma avaliação clínica e realizou uma tomografia.

Apesar do susto, ele saiu do hospital na madrugada do dia 19. "Fiz exames, não deu trauma, não deu nada. Não precisou nem fazer pontos".

Juam tem tomado apenas medicamento para dor. Além do apoio da equipe da academia, os donos custearam todos os gastos de transporte e remédios.

"A galera que diz: 'ah, não processou'. Não vou processar. Foi incidente. Acontece", explicou nas redes sociais. Ele declarou que é amigo do dono da academia. "Desde o primeiro momento até chegar em casa, eles me deram total apoio. Eles arcaram com tudo, inclusive dos medicamentos", acrescentou, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Trauma com o equipamento

Menino Juam faz academia há dez anos, e tem prática com os equipamentos. Porém, depois do acidente, admitiu que ficou receoso de voltar a treinar com a máquina.

"Nunca tinha acontecido nada. Foi um acidente, mas estou tomando cuidado". Assim, após passar alguns dias em descanso, voltou a treinar na última terça-feira (26).