Alça de viaduto do Anel Viário tem trecho bloqueado para obras de reparo

A alça do viaduto no Km 14 da BR-116, localizado entre Fortaleza e Eusébio e que dá acesso ao Anel Viário (BR-020) com sentido a Maracanaú, está bloqueada nesta segunda-feira (11).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), obras de reparo foram iniciadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com previsão para liberação do trecho às 17h30 de hoje.

“A PRF está realizando a orientação de trânsito no local, mas em consequência da necessidade de atender a outras ocorrências, as equipes podem sair do local temporariamente”, informou o órgão.

Na região, condutores reclamam da precariedade da via e enfrentam trânsito lento na área. A PRF reforçou a sinalização do bloqueio no início da manhã.

