Adolescente morre após cair do cavalo e sofrer traumatismo craniano em Granja

Uma adolescente de 16 anos teve traumatismo craniano no último domingo (10) após cair de um cavalo no distrito de Angiquim, em Granja, no Norte do Ceará. Thaís Pereira Rodrigues não resistiu aos ferimentos.

Segundo familiares, Thaís estava acompanhada da mãe em uma festa de inauguração de um parque de vaquejada na localidade, que fica a cerca de quatro quilômetros da zona urbana do município.

Mesmo sem experiência, a vítima montou no animal, que se assustou e saiu em disparada rumo a um matagal.

Mãe a encontra em mata após queda

O corpo dela foi encontrado caído na mata pela própria mãe. A adolescente chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Granja, onde teve o óbito atestado pelos profissionais de saúde.

O velório e o sepultamento de Thaís ocorreram nessa segunda-feira (11). Ela cursava o 2º ano do Ensino Médio na Escola Guilherme Teles Gouveia.