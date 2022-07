Gestante passa mal ao volante e atropela ciclista em Fortaleza; homem morreu no local

Uma mulher grávida passou mal ao volante e atropelou um ciclista na manhã desta segunda-feira (11), na Avenida da Abolição, em Fortaleza. O homem de 47 anos morreu ainda no local do acidente de trânsito. Ainda abalada, a gestante também recebeu atendimento.

Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a "condutora teria se sentido mal, vindo a colidir com o ciclista, que trafegava junto ao canteiro central da via e não resistiu aos ferimentos".

O óbito dele foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) fez a remoção do corpo e realizou levantamentos para auxiliar nas investigações.

Também foram acionadas equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops)

"O caso está a cargo do 2º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) que apura os fatos", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A bicicleta da vítima ficou com a parte traseira totalmente destruída pelo impacto da colisão. A Pasta não confirmou a identidade do cliclista.

Com informações de Darley Melo, repórter da TV Diário*