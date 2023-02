Adolescente desaparece no mar da Barra do Ceará, em Fortaleza, e bombeiros realizam buscas

O adolescente Paulo Eric Marques Ferreira, 16, desapareceu no mar na região da Barra do Ceará, no domingo (19). Ele estava em um grupo com seis pessoas quando a maré subiu e não conseguiu sair da água. Em entrevista à TV Verdes Mares, o Corpo de Bombeiros informou que realiza buscas do Rio Ceará até o Porto do Pecém.

Eliete Marques, mãe do garoto, deu detalhes sobre como aconteceu o afogamento quando a maré subiu.

"Ele se afagou com as duas irmãs e o cunhado na praia, no domingo. As duas meninas e o meu genro, conseguiram ser salvas por um surfista que estava próximo, mas o meu filho infelizmente se afogou. Desde então, a gente vive essa angustia, da busca e da procura por ele", explicou a mãe do adolescente.

Buscas

Em entrevista no Bom Dia Ceará, o capitão Rodrigo do Corpo de Bombeiros deu detalhes sobre a operação do órgão de segurança na região do desaparecimento.

"Nossas buscas ainda estão ativas. Após passar dos dias, alguns métodos eles tendem a ficar ineficientes. Agora, estamos usando embarcações para ter um alcance maior do nosso litoral, até o Porto do Pecém. Podendo também aumentar a área de busca devido ao passar dos dias", ressaltou o capitão Rodrigo.