Adolescente cai em buraco de 7 metros ao tentar resgatar bola de futebol em Sobral; veja resgate

Um adolescente de 14 anos foi resgatado de um buraco de sete metros em Sobral após cair durante uma tentativa de resgatar uma bola de futebol. O caso ocorreu nessa terça-feira (18), por volta das 19h40, conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

A 1ª Companhia do 3º Batalhão precisou ser acionada pois o menino estava com a perna soterrada. O resgate foi na rua Manoel Marinho Andrade, no bairro Alto do Cristo. O garoto caiu em uma local que estava em obra.

"O adolescente teve a perna liberada, sendo imobilizado em uma prancha longa que seguiu pelos banzos da escada prolongável estendida até retirarmos do buraco", explicou o subtenente Cleumarcio Roque Xavier de Sousa.

O soldado Aragão, que estava de folga, chegou primeiro na cena. O resgate durou cerca de 10 minutos. O Samu levou o menino com escoriações leves ao hospital.

A vítima estava consciente e orientada, segundo o CBMCE, e foi acompanhada pela mãe na avaliação médica.

