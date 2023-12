Acert elegerá nova diretoria para Biênio 2024/2025 em 6 de dezembro

A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert) irá eleger, em Assembleia Geral a ser realizada no próximo dia 6 de dezembro, novos membros para os Conselhos Diretor, Fiscal e Superior, com mandatos para o biênio 2024/2025.

As chapas que desejarem concorrer podem apresentar candidatura junto ao atual Conselho Diretor da Associação até a próxima segunda-feira (4).

A eleição acontecerá em formato híbrido, inédito na associação, com o voto pessoal, e eletrônico, de onde estiver o votante. Poderão votar todas as emissoras associadas, por meio de seus representantes legais. A eleição se fará em escrutínio secreto e a apuração dos votos será nominal.

Convocações

No dia da votação, a primeira convocação acontecerá às 8h30 e deve ter no mínimo metade mais um de associados. A segunda convocação se dará às 9h, com qualquer número de associados.

Para quem pretende votar presencialmente, deve comparecer à sede da Acert, na Rua Dr. José Lourenço n° 2185, Sala 3/5 - Ed. Ciro Torres; para os votantes online, as afiliadas adimplentes receberão um link e senha de acesso ao sistema eletrônico pelo celular ou computador e, de onde estiverem, poderão votar. A votação acontecerá até às 12h.

Assembleia Geral

A Assembleia Geral convocada para a próxima quarta-feira (6), em formato híbrido, também tem o objetivo de, antes da eleição da nova diretoria, apresentar o relatório de atividades do atual Conselho Diretor e a prestação de contas anuais da entidade.