Ação disponibiliza 300 mamografias gratuitas em Fortaleza; saiba como participar

Em apoio a campanha de conscientização sobre a prevenção e disgnóstico precoce do câncer de mama, Outubro Rosa, a Associação Nossa Casa em parceria com a Américas Amigas disponibilizam 300 mamografias gratuitas. Os exames são ofertados ao longo deste mês em Fortaleza.

A ação é destinada a mulheres a partir dos 40 anos, em situação de vulnerabilidade social e fragilidade econômica e sem acesso rápido e fácil ao Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente àquelas com risco elevado para a doença. Moradoras de outros municípios cearenses, além da Capital, também serão atendidas.

Os exames serão realizados no Centro de Imagem da Associação Nossa Casa, localizado no bairro Álvaro Weyne. As interessadas em participar da iniciativa devem agendar o procedimento pelo telefone (85) 3521-1547. No dia da realização da mamografia, é necessário a apresentação do pedido médico.

Continuação do tratamento

Após a conclusão do laudo do exame de imagem, as mulheres em que forem identificados nódulos suspeitos de câncer de mama, serão atendidas no ambulatório de mastologia do Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio), onde devem ser submetidas a outros exames clínicos e encaminhadas para demais diagnósticos.

"Nosso objetivo é garantir que o diagnóstico de qualquer suspeita ou confirmação de câncer de mama seja concluído em até 30 dias, bem como garantir o encaminhamento para o início do tratamento em menos de 60 dias", detalha a associação.

A parceria entre a Associação Nossa Casa, a Américas Amigas e o CRIO beneficiou mais de 2.500 mulheres ano passado, ao realizar mamografias gratuitas e garantir os demais exames diagnósticos para os casos suspeitos, bem como a consulta com o especialista.

Dessas pacientes que receberam a doação de exames, 104 foram detectadas com câncer de mama, "garantindo assim o acesso ao diagnóstico e o tratamento em tempo hábil e mostrando o importante impacto do trabalho desenvolvido".

