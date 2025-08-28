Diário do Nordeste
Acal Home Center realiza plantão com ofertas exclusivas em Fortaleza

Evento acontece no dia 29 de agosto e reúne descontos em itens de construção, reforma e climatização, com atendimento ampliado e frete grátis

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Acal Home Center realiza plantão com ofertas exclusivas em Fortaleza
Legenda: Cabral Neto: “Os diferenciais desta ação estão na exclusividade das ofertas”.
Foto: Divulgação

A Acal Home Center realiza, nesta sexta-feira (29), das 18h às 22h, um plantão de vendas exclusivo na unidade Parangaba, localizada na Av. Godofredo Maciel, 767, em Fortaleza. Com ofertas válidas apenas durante o período do evento, a ação contará com condições comerciais diferenciadas, fruto de negociações com grandes indústrias do setor de materiais de construção.

A iniciativa envolve uma seleção de produtos de alta demanda, com preços reduzidos para itens como revestimentos a R$ 15,90, cerâmicas tipo A por R$ 17,90, ar-condicionado a R$ 1.699,00 e bacia com caixa acoplada por R$ 279,00. As promoções serão limitadas por CPF, como forma de ampliar o acesso de diferentes consumidores às ofertas.

Segundo Cabral Neto, Diretor Comercial da Acal, o evento foi planejado para proporcionar uma experiência de compra diferenciada, unindo variedade, preço e conveniência.  “Os diferenciais desta ação estão na exclusividade das ofertas, na profundidade dos descontos e na estrutura de atendimento. Teremos equipes de apoio dentro e fora da loja, freteiros disponíveis para retirada imediata e frete grátis para compras acima de R$ 1.000”, destaca.

A unidade contará com estrutura preparada para receber um número ampliado de clientes, priorizando conforto, agilidade e segurança no atendimento. Com essa ação, oferece oportunidades reais de economia, produtos de qualidade e um formato de vendas inovador no setor de construção e reforma.

.Acal reforça que o atendimento será estendido até as 22 horas, garantindo mais comodidade e tempo para o público aproveitar as promoções. A expectativa é de grande movimentação, com consumidores aproveitando os preços especiais em produtos de alta demanda.

Serviço
Acal Home Center - Plantão de ofertas

Data: 29 de agosto
Horário: 18h às 22h
Local: Acal Home Center Parangaba, Av. Godofredo Maciel, 767 - Fortaleza
Instagram: @acalhomecenter

