Acal Home Center realiza plantão com ofertas exclusivas em Fortaleza

A Acal Home Center realiza, nesta sexta-feira (29), das 18h às 22h, um plantão de vendas exclusivo na unidade Parangaba, localizada na Av. Godofredo Maciel, 767, em Fortaleza. Com ofertas válidas apenas durante o período do evento, a ação contará com condições comerciais diferenciadas, fruto de negociações com grandes indústrias do setor de materiais de construção.

A iniciativa envolve uma seleção de produtos de alta demanda, com preços reduzidos para itens como revestimentos a R$ 15,90, cerâmicas tipo A por R$ 17,90, ar-condicionado a R$ 1.699,00 e bacia com caixa acoplada por R$ 279,00. As promoções serão limitadas por CPF, como forma de ampliar o acesso de diferentes consumidores às ofertas.

Segundo Cabral Neto, Diretor Comercial da Acal, o evento foi planejado para proporcionar uma experiência de compra diferenciada, unindo variedade, preço e conveniência. “Os diferenciais desta ação estão na exclusividade das ofertas, na profundidade dos descontos e na estrutura de atendimento. Teremos equipes de apoio dentro e fora da loja, freteiros disponíveis para retirada imediata e frete grátis para compras acima de R$ 1.000”, destaca.

A unidade contará com estrutura preparada para receber um número ampliado de clientes, priorizando conforto, agilidade e segurança no atendimento. Com essa ação, oferece oportunidades reais de economia, produtos de qualidade e um formato de vendas inovador no setor de construção e reforma.

.Acal reforça que o atendimento será estendido até as 22 horas, garantindo mais comodidade e tempo para o público aproveitar as promoções. A expectativa é de grande movimentação, com consumidores aproveitando os preços especiais em produtos de alta demanda.

Serviço

Acal Home Center - Plantão de ofertas

Data: 29 de agosto

Horário: 18h às 22h

Local: Acal Home Center Parangaba, Av. Godofredo Maciel, 767 - Fortaleza

Instagram: @acalhomecenter