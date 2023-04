Academia Enem 2023 abre inscrições para 12 mil vagas com aulas presenciais e virtuais

A Academia Enem, lançada em 2013, abriu as inscrições para mais uma edição nesta segunda-feira (3) e seguem até o dia 14 de abril, no Portal da Juventude. O programa é um curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), promovido pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Juventude. As aulas devem iniciar em maio, contudo, ainda não há data oficial.

A nova edição do programa contará com aulas presenciais no Ginásio Paulo Sarasate e aulas virtuais. Podem se inscrever estudantes que estão cursando ou que já concluíram o ensino médio, com prioridade para os alunos da rede pública de ensino.

O titular da Secretaria da Juventude (Sejuv), Davi Gomes, explicou como funciona o programa. "O jovem se inscreve no portal da juventude e tem acesso gratuito a aulas de alta qualidade, correção de redações, além de receber passagem de ônibus, camiseta, lanche e material didático. Ano passado, a gente implementou um sistema de apoio psicológico e neste ano teremos também uma feira das profissões", elencou.

Neste ano, são 12 mil vagas. Os participantes terão aulas virtuais e correção de redação, aulões presenciais no Ginásio Paulo Sarasate, simulado e receberão material didático para auxiliar nos estudos. As vagas serão distribuídas por ordem de inscrição.

Academia Enem

O Academia Enem é um curso gratuito, voltado para orientar e preparar os jovens estudantes, em especial os da rede pública de ensino, para ingressar na educação superior através do Enem, do Programa Universidade para Todos (Prouni) e vestibulares em geral.

O programa já beneficiou mais de 80 mil jovens desde 2013. "São dez anos de muitas histórias, muitas conquistas, mais de 80 mil alunos já passaram pela sala de aula aqui no Ginásio Paulo Sarasate", explicou o titular da Sejuv.

Serviço

Inscrições: de 03 a 14 de abril

Local: Portal da Juventude