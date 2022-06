Abastecimento de água pode ficar instável em sete bairros de Fortaleza nesta quinta (9); veja quais

O abastecimento de água em sete bairros de Fortaleza deve ficar suspenso temporariamente nesta quinta-feira (9), a partir de 8 horas, segundo a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). A instabilidade se deve a um serviço de injetamento de nova rede de água, com diâmetro de 300 milímetros, na avenida Juscelino Kubitscheck, no Passaré.

Pela proximidade territorial, além do Passaré, o abastecimento pode ser interrompido em bairros como Parque Dois Irmãos, Castelão, Boa Vista, Jardim Castelão, Barroso e Novo Barroso. A previsão é de estabilidade após 17 horas.

Áreas mais distantes

Áreas elevadas ou mais distantes da adutora de água do Passaré podem ter o abastecimento afetado por um tempo mais longo, pelo menos até sexta-feira (10). Isso devido ao sistema de bombeamento d'água, de acordo com a Cagece.

Durante o período de suspensão do serviço, a companhia orienta à população armazenar água e consumir com moderação, "privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais".