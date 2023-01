Abastecimento de água é suspenso em sete bairros de Fortaleza; veja localidades

A distribuição de água em sete bairros de Fortaleza pode ser suspensa temporariamente, das 8h às 20h desta quarta-feira (11), devido à realização de obra para aprimoramento do sistema da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) na região.

O abastecimento será normalizado no período de até 24 horas após a finalização do serviço. "Como o sistema funciona por pressão, em pontos mais altos ou distantes da estação de tratamento, o equilíbrio total do sistema poderá ocorrer em até 48 horas", explicou o empreendimento.

BAIRROS EM QUE PODE FALTAR ÁGUA

As localidades que podem sentir intermitência ou baixa pressão no abastecimento são:

São Cristóvão;

Jangurussu;

Messejana;

Parque Iracema;

Barroso;

Cajazeiras;

Sítio São João.

Dependendo do nível de armazenamento em caixas d’água, entre outros fatores, a população pode não ser afetada, como destaca a companhia.

Aprimoramento do sistema distribuição

A suspensão ocorre visando dar continuidade às obras, realizadas no bairro Messejana, para a instalação de estruturas que reduzem as perdas e aumentam a segurança hídrica do sistema. Durante a realização dos serviços, que acontece entre 8h e 20h, será necessário suspender temporariamente a distribuição de água, pois não é possível realizar os trabalhos com o sistema em pleno funcionamento, conforme a Cagece.

Por fim, a companhia orienta que os clientes afetados que consumam a água armazenada com moderação, privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais. Para qualquer esclarecimento, a população deve entrar em contato com a empresa através dos canais de atendimento, como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece APP (disponível para Android e iOS) ou por meio da atendente virtual Gesse, no portal da Cagece.