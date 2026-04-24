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300 anos de Fortaleza: conheça 5 pontos que guardam a história da cidade

Praças, farol e casarão mostram formação urbana e memória da capital cearense

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
(Atualizado às 07:07)
Ceará
Legenda: Cidade da Criança, espaço de memória afetiva nos 300 anos da cidade.
Foto: Fabiane de Paula

Fortaleza chega aos 300 anos com uma trajetória marcada por transformações urbanas, sociais e culturais que ainda podem ser percebidas em espaços públicos espalhados pela cidade. Praças, equipamentos culturais e construções históricas ajudam a contar como a capital cearense se formou e se reinventou ao longo do tempo, conectando passado e presente em meio à rotina urbana.

Artur Bruno, professor e presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), explica que Fortaleza tem uma relação forte com o mar e que seu nascimento descende de fortes.

“A primeira tentativa de ocupação foi na Barra do Ceará: Forte de São Tiago, 1604. Depois veio um outro forte no mesmo local, que é o Forte São Sebastião, entre 1611 e 1612. Não prosperaram esses fortes ali. Depois, os holandeses criaram o Forte Schoonenborch em 1649, que os portugueses tomaram cinco anos depois, e virou o Forte de Nossa Senhora da Assunção. Em torno desse forte é que começa ali um lugarejo que dá origem à Vila de Fortaleza. A monarquia portuguesa, no dia 13 de abril de 1726, cria oficialmente a Vila de Fortaleza, que é o que nós estamos comemorando agora: os 300 anos da Vila de Fortaleza, que mais tarde se tornaria uma cidade”.

Confira cinco lugares para se conectar com a história da cidade:

Legenda: Passeio Público reúne cultura e atividades ao ar livre.
Foto: José Leomar

Passeio Público (Praça dos Mártires)

Primeiro espaço público urbanizado de Fortaleza, com construção iniciada em 1864, o local surgiu em uma área próxima ao Forte de Nossa Senhora da Assunção, atual 10ª Região Militar. Ao longo do tempo, recebeu diferentes nomes até ser oficialmente denominado Praça dos Mártires, em referência à execução de revolucionários da Confederação do Equador. No século XIX, chegou a refletir a divisão social da época, com alamedas frequentadas por diferentes classes. Passou por requalificação e hoje reúne programação cultural, projetos artísticos e atividades voltadas ao lazer.

Legenda: Cidade da Criança oferece atividades para toda a família.
Foto: Fabiane de Paula

Cidade da Criança

Localizada no Centro de Fortaleza, a Cidade da Criança é um espaço ligado à memória afetiva da população. O equipamento passou por recente processo de revitalização e retomou sua função como área de convivência voltada especialmente para o público infantil e familiar. Atualmente, conta com oito casinhas temáticas com propostas educativas, como espaços dedicados à imaginação, ao cinema e à tecnologia, além de oito circuitos interativos que estimulam aprendizado e criatividade.

Legenda: Praça do Ferreira é cercada por equipamentos tradicionais e recebe fluxo constante.
Foto: Nilton Alves.

Praça do Ferreira

Considerada o coração da cidade, a Praça do Ferreira recebeu esse nome em 1871, em homenagem ao Boticário Ferreira, responsável por sua urbanização. Ao longo do tempo, consolidou-se como ponto central da vida urbana, reunindo comércio, serviços e manifestações culturais. A praça é cercada por espaços tradicionais, como o Cine São Luiz e o Edifício Excelsior, e pelo fluxo constante do Centro. Recentemente, passou por um processo de requalificação que incluiu melhorias na infraestrutura, acessibilidade, iluminação e instalação de novos equipamentos.

Legenda: Farol do Mucuripe evidencia a relação da capital cearense com o mar.
Foto: Ismael Soares

Farol do Mucuripe

Marco histórico do século XIX, o Farol do Mucuripe está diretamente ligado à relação histórica de Fortaleza com o mar e ao desenvolvimento da navegação na região. Localizada no bairro Cais do Porto, região do Grande Mucuripe, a estrutura iluminava parte significativa da costa e orientava embarcações em um período anterior à consolidação da infraestrutura portuária. Sua presença marca a ocupação da faixa litorânea e a importância das atividades marítimas para a cidade.

Legenda: Estoril, antigo espaço da boemia, hoje é sede da Secretaria de Turismo de Fortaleza.
Foto: divulgação

Estoril

Construído na década de 1920 como residência da família Porto, o espaço inicialmente chamado de Vila Morena está localizado na atual Praia de Iracema. Durante a Segunda Guerra Mundial, o espaço foi utilizado por soldados norte-americanos como local de lazer, funcionando como cassino e ponto de encontros sociais. No pós-guerra, tornou-se o restaurante Estoril, relacionado a uma área de Portugal e, posteriormente, consolidou-se como ponto de encontro de intelectuais e boêmios da cidade. Atualmente, é sede da Secretaria de Turismo de Fortaleza.

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