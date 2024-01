Wilton Bezerra lança livro "Causos e Crônicas” em Fortaleza

Futebol e causos do cotidiano se misturam no terceiro livro do cronista esportivo Wilton Bezerra. A obra será lançada nesta sexta-feira (26), às 18h, no Cantinho do Frango, em noite de autógrafos e novas histórias do autor.

O trabalho compila, em texto, 13 anos de anedotas compartilhadas na Rádio Verdes Mares. E chega na esteira de outros dois volumes publicados por Wilton com a mesma toada. São linhas engraçadas, leves e inteligentes a respeito de uma porção de assuntos.

“Os causos focam mais na vivência esportiva, no ambiente do futebol e na vida cotidiana. Já as crônicas são as que eu escrevo no Diário do Nordeste, que não focalizam somente no futebol”. A exceção são algumas dedicadas ao Rei Pelé, a exemplo de “Os Deuses não Morrem” e “Pelé - Magia e Massa”.

Segundo o jornalista, o conteúdo é simples, facilmente digerido. Ao longo de 200 páginas, o público é convidado a embarcar, com muita graça, nas coisas pequenas e interessantes da existência, ora sorrindo, ora pensando.

Legenda: O "Verdinho", como chama o próprio autor, é o terceiro livro de Wilton Bezerra dedicado a causos e crônicas Foto: Divulgação

Para complementar, charges do designer Lincoln Souza imprimem um charme a mais à publicação, dialogando com diferentes tipos de leitores. “Algumas histórias eu testemunhei, outras tomei conhecimento oralmente”, diz Wilton.

“Percebo que, no Estado do Ceará, ainda existem bons contadores de histórias, mas eles estão sumindo. Por isso que, enquanto eu for vivo, essas histórias não sairão do conhecimento do povo. É uma preservação oral da forma divertida que o cearense vive. Rir é remédio”.

Serviço

Lançamento do livro “Wilton Bezerra + Causos & Crônicas”

Nesta sexta-feira (26), às 18h, no Cantinho do Frango (R. Torres Câmara, 71, Aldeota). Valor do livro: R$50. 200 páginas. Contato: (85) 3224-6112