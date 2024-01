Projeto gratuito aproxima artistas cearenses do público; abertura traz Mateus Fazeno Rock

Já imaginou como acontece a preparação de um show? E como é pensada uma exposição de artes visuais? E quando a ideia é elaborar uma performance, como fazer? Com o intuito de aproximar o público dos processos criativos de artistas cearenses, o projeto “Vestíveis na subversão de linguagens” realiza, até o mês de maio, uma série de visitas, apresentações e vivências culturais no Salão das Ilusões, no Centro da Cidade.

A abertura da temporada será neste domingo (28), e contará com uma exposição, show de Mateus Fazeno Rock e festa do coletivo MarÉ House. O projeto é parte da Temporada de Arte Cearense (TAC), programa de difusão artística do Instituto Dragão do Mar que em 2024 contemplará, pela primeira vez, equipamentos culturais independentes do Estado.

A programação da TAC no Salão é realizada pelos artistas e produtores Anna Caroline Outono, Arara Hari, Themis Memória e Sy Gomes. Segundo o coletivo, a programação da TAC no Salão tem como objetivo "promover o compartilhamento processual e uma reflexão crítica sobre os fazeres artísticos de diretores de arte, figurinistas, stylists e maquiadores na construção das identidades visuais de projetos artísticos em diversas linguagens e expressões", além de contribuir para a valorização de artistas e técnicos da cultura e estimular o surgimento de novos talentos no Ceará.

Confira a programação completa:

Janeiro de 2024 – Abertura do projeto "Vestíveis na subversão de linguagens"

Quando: 28/01, das 17h às 22h

O quê: Exposição Vestíveis, pocket show de Mateus Fazeno Rock e Festa Maré Alta (coletivo MarÉ House)

Classificação livre

Fevereiro de 2024 – Temporada com Jupyra Carvalho

A atriz Jupyra Carvalho realiza a performance ASMR Session: auto anti-ajuda, impulsionada pelo desejo experimental da artista de explorar a técnica sonora conhecida como ASMR (Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano). A técnica, amplamente disseminada em plataformas de streaming, costuma ser usada para proporcionar prazer e relaxamento aos usuários. Para criar essa atmosfera, a artista utiliza sussurros, sons lentos e repetitivos, respirações, ruídos de objetos, risadas, arrotos e sons não convencionais e ininteligíveis.

Março de 2024 – Temporada com Céu Vasconcelos

O artista Céu Vasconcelos apresenta O que é um corpo?, performance criada a partir da pesquisa “Mãozinha”, desenvolvida no Programa de Residências e Intercâmbios do Hub Cultural Porto Dragão. O espetáculo propõe uma revisitação histórica das próteses construídas no pós-guerra a partir da reconstrução das próteses de Céu com elementos como facas, velas e outros objetos, numa tentativa de diluir as noções rígidas intuídas para o corpo pelas próteses e apontar outras possibilidades para pessoas com deficiência.

Abril de 2024 – Temporada com Marta Aurélia

A atriz, cantora e performer Marta Aurélia compartilha parte de sua pesquisa artística, que inclui predominantemente teatro e música. Atualmente, Marta trabalha no projeto Guttur Acesa, que tem como objetivo experimentar novas vocalidades, com sons guturais e não guturais voltados para a ancestralidade. O trabalho visa aproximar música, teatro, performance, vídeo, fotografia e happening.

Maio de 2024 – Temporada com Jaguar e Vivi Rocha Jones

No último mês do projeto, o duo de artistas apresenta o projeto Vogue 432, uma obra cênica que utiliza a frequência sonora 432hertz como base para pesquisa de corpo a estética da linguagem Vogue, dança que protagonizou um movimento estético-cultural na periferia de Nova York nas décadas de 70 e 80.

Mais informações

Endereço: Salão das Ilusões (R. Coronel Ferraz, 80 - Centro)

Instagram: @salaodasilusoes