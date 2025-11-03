Velório de Lô Borges acontece em BH e é aberto ao público
Fã e admiradores podem se despedir do compositor pessoalmente.
Fã e admiradores poderão se despedir do compositor Lô Borges, nesta terça-feira (4), durante o velório aberto ao público realizado em Belo Horizonte (MG).
O artista, conhecido com um dos fundadores do movimento musical Clube da Esquina, morreu aos 73 aos na capital mineira nesse domingo (2), devido a uma falência múltipla de órgãos, após cerca de 15 dias internado.
Ao jornal O Tempo, o presidente da Fundação Clóvis Salgado (FCS), Sérgio Rodrigo Reis, confirmou que o compositor será velado, das 9h às 15h, no Foyer do Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, na região central de BH.
Quem é Lô Borges?
Reconhecido como um dos fundadores do Movimento Clube da Esquina, Lô ajudou a transformar a cena musical mineira e brasileira nos anos 1970.
Ao lado de Milton Nascimento, lançou o icônico álbum "Clube da Esquina", considerado uma das maiores obras da música nacional. No mesmo ano, apresentou o primeiro disco solo, de sonoridade experimental e marcante influência psicodélica.
Com uma carreira de mais de cinco décadas, o artista segue em atividade constante. Desde 2019, lança um novo álbum de estúdio por ano, sendo o mais recente "Tobogã" (2024).
Entre seus maiores sucessos estão “O Trem Azul” e “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”, canções eternizadas por nomes como Elis Regina, Tom Jobim, Skank e 14 Bis.