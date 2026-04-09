CAPTEI: São Luiz celebra 100 anos com musical e noite de prestígio em Fortaleza
Espetáculo “Gerações São Luiz” reúne convidados, emociona público e reforça presença da marca no varejo cearense
Na quarta-feira (08), o diretor comercial do SVM, ao lado de sua equipe e da colunista social do DN, Jeritza Gurgel, marcou presença na quarta sessão do musical “Gerações São Luiz”, no Teatro RioMar Fortaleza — endereço certo de quem circula.
Casa cheia, plateia fiel e clima de celebração: o espetáculo, com mais de 50 profissionais, entregou um storytelling elegante sobre os 100 anos do Mercadinhos São Luiz, conectando legado, inovação e afeto .
Entre encontros, networking e emoção, o grupo reforçou seu posicionamento além do varejo, investindo forte em pessoas e cultura. Hoje, soma 33 lojas no Ceará e segue em fase de expansão estratégica, com operação ajustada e olhar calibrado para o futuro. Uma marca centenária que sabe evoluir sem perder a qualidade e o costume do cearense.