CAPTEI: São Luiz celebra 100 anos com musical e noite de prestígio em Fortaleza

Na quarta-feira (08), o diretor comercial do SVM, ao lado de sua equipe e da colunista social do DN, Jeritza Gurgel, marcou presença na quarta sessão do musical “Gerações São Luiz”, no Teatro RioMar Fortaleza — endereço certo de quem circula.

Legenda: Fenando e Ana Ramalho com Jeritza Gurgel e Alex Magalhães Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Alex Magalhães, Severino Neto e Jeritza Gurgel Foto: Arquivo pessoal

Casa cheia, plateia fiel e clima de celebração: o espetáculo, com mais de 50 profissionais, entregou um storytelling elegante sobre os 100 anos do Mercadinhos São Luiz, conectando legado, inovação e afeto .

Legenda: Giovana Bezerra Foto: Arquivo Pessoal

Entre encontros, networking e emoção, o grupo reforçou seu posicionamento além do varejo, investindo forte em pessoas e cultura. Hoje, soma 33 lojas no Ceará e segue em fase de expansão estratégica, com operação ajustada e olhar calibrado para o futuro. Uma marca centenária que sabe evoluir sem perder a qualidade e o costume do cearense.

Legenda: 100 anos do São Luiz Supermercado Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Márcia Feitosa, Ana Luiza Ramalho, Jeritza Gurgel e Alex Magalhães Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Fátima Borges, Joselma Oliveira, Jeritza Gurgel e Alex Magalhães Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Milton Turolla, Edson Ferreira Júnior e Alex Magalhães Foto: Arquivo pessoal