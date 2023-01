Veja os dias e horários dos shows do festival 'Férias na PI' em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta quarta-feira (11) os dias e os horários para os shows do Festival Férias na PI, que ocorre na Capital cearense neste fim de semana. O evento será sábado (14) e domingo (15), a partir das 16h40.

Nomes da música nacional como Don L, Ludmilla e West Reis estão confirmados para fazer a festa para milhares de pessoas no Aterrinho da Praia de Iracema.

A cearense Makem, que participou da última edição do "The Voice Brasil" e chegou até a semifinal, também é uma das atrações do "Férias na PI". Ela se apresenta domingo. Na abertura dos shows do dia, DJs de Fortaleza conduzem a festa.

Confira a programação:

14/01 (sábado)

16h40 - DJ Viúva Negra

17h10 - Agê convida Mumutante e MarÉHouse

18h20 - Almério e Martins

19h50 - Luiz Lins + West Reis

21h20 - Don L

15/ 01 (domingo)