Tavinho Paes, poeta e compositor dos hits 'Sexy Iemanjá' e 'Totalmente demais', morre aos 69 anos

O poeta Tavinho Paes morreu aos 69 anos nesta quinta-feira (31), no Rio de Janeiro. Ele passou por duas cirurgias recentemente e estava internado, em estado de coma, no Pronto Cor.

Em setembro, Tavinho sofreu um infarto e teve que colocor três pontes de safena no coração. Ele deixa a companheira, Eliana Britto.

QUEM É TAVINHO PAES

Luiz Octávio Paes de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro e ficou conhecido como Tavinho. Além de poeta, Tavinho também era compositor e foi responsável pelas letras de diversas músicas que fizeram sucesso nas rádios nos anos 1980, como "Rádio Blá), com Arnaldo Brandão e Lobão; "Totalmente demais" , com Arnaldo Brandão; e "Sexy Iemanjá", com Pepeu Gomes). Ele também era artista plástico e videomaker.

Formado em Jornalismo pela PUC-Rio na década de 1970, Tavinho iniciou sua carreira literária com o livro de poemas "Tulipa Negra" em 1973. Integrou o movimento Poema Terror, ao lado de renomados poetas como Torquato Mendonça, Demétrio de Oliveira Gomes, Divana, Soninha Toda Pura e Steve Quest. Na década de 1980, exerceu o papel de editor no jornal "O Pasquim", um dos principais veículos da imprensa alternativa brasileira.

No século XXI, continuou a deixar sua marca na cultura brasileira. Foi um dos fundadores do evento CEP 20000, ao lado de Chacal, e do projeto Poesia Voa, que animava o Circo Voador com apresentações memoráveis.