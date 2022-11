Shows do Festival Elos serão transmitidos ao vivo pela TV Diário; confira programação

Quem não puder comparecer ao Festival Elos agora poderá assistir a todos os shows diretamente do sofá de casa. A transmissão acontece pela TV Diário nos dois dias de festa: nesta sexta (25), a partir das 22h, e no sábado (26), a partir das 20h30.

A ação é uma promoção da TV Diário e da FM 93, com apresentação do locutor Wagner Venturini. Antes mesmo do evento, o público poderá conferir flashes ao vivo, a partir das 18h. Na sexta, os instantes são transmitidos tanto pela Rádio Verdinha quanto pela TV Diário; no sábado, apenas pela TV Diário. Pequenos detalhes para aquecer ainda mais a turma.

A quarta edição do evento continua com a característica de reunir grandes nomes da música brasileira. Assim, uma série de shows promete lotar o aterro da Praia de Iracema. A expectativa é receber 100 mil pessoas e apresentar um total de 13 concertos musicais.

Legenda: O cearense Mateus Fazeno Rock e seu "rock de favela" é uma das atrações do festival Foto: Divulgação

Nesta sexta, o som de Potyguara Bardo inaugura o projeto. Do Rio Grande do Norte, a atração se destaca na cena pop e drag queen. Em seguida, Mateus Fazeno Rock traz o "rock de favela" para o palco e recebe Má Dame, Big Léo e uma atração surpresa.

O primeiro dia encerra com a apresentação do rapper, cantor, compositor e apresentador Emicida, com o show "AmarElo".

Diversidade

No sábado (26), a primeira atração será a banda potiguar Luísa e os Alquimistas, numa mescla de ritmos latino-americanos e elementos da música eletrônica. Na sequência, Di Ferreira convida Lorena Nunes, Mallu Viturino e Mulher Barbada.

Encerrando a programação, a aguardada participação do cantor, compositor, escritor e jornalista Chico César.

O Elos também abre espaço para a Mostra Sesc de Música, com apresentação de sete shows de artistas locais. Moon Kenzo, Leves Passos, Banda Nossa Praia e Viramundo são alguns.

Outra experiência musical nos dias de evento são os sets de DJ Bugzinha e DJ Vládia Soares & Coka Vibration, além da parte social do evento: uma campanha para arrecadar alimentos não perecíveis. A meta é alcançar 30 toneladas. O projeto é em parceria com o Mesa SESC Brasil e beneficiará o Cozinha Solidária do Jangurussu e a Comunidade Beco Céu.

Serviço

Transmissão dos shows do Festival Elos

Na TV Diário, canal 22. Nesta sexta-feira (25), a partir das 22h - flashes a partir das 18h, também pela Rádio Verdinha; no sábado (26), a partir das 20h30, com flashes também a partir das 18h



Programação do Festival Elos

Dia 25/11 (sexta-feira), a partir das18h

Mostra Sesc de Música

Leves Passos

Moon Kenzo

Elos

Potyguara Bardo

Mateus Fazeno Rock convida Má Dame, Big Léo & Atração Surpresa

Emicida

Dia 26/11 (sábado), a partir das18h

Mostra Sesc de Música

Banda Nossa Praia

Viramundo

Elos

Chico César

Di Ferreira convida Lorena Nunes, Mallu Viturino e Mulher Barbada

Luísa e os Alquimistas

