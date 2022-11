Com Emicida e Chico César, Festival Elos inaugura agenda de férias em Fortaleza

O Festival Elos já faz parte da programação cultural de Fortaleza. Em 2022, a quarta edição do evento continua com a característica de reunir grandes nomes da música brasileira. Nos dias 25 e 26 de novembro, a partir das 16h, uma série de shows prometem lotar o aterro da Praia de Iracema.

No palco, a reunião de artistas renomados da cena local e nacional. O evento guarda a expectativa de receber 100 mil pessoas e apresentar um total de 13 concertos musicais. Diferentes gerações da música participam da festa. Shows de Emicida e Chico César encerram cada noite do projeto.

A diversidade das atrações é uma marca desse ano. Participar do Elos é conhecer o que a recente leva de artistas nordestinos anda produzindo. Do rap ao rock, do eletrônico à MPB, acontece uma fusão de temas, sonoridades e expressões artísticas.

Horas de som

Na sexta-feira (25), o som de Potyguara Bardo inaugura o Elos 2022. Diretamente do Rio Grande do Norte, a atração se destaca na cena pop e drag queen atual. Em seguida, o cearense Mateus Fazeno Rock traz o seu "rock de favela" para o palco e recebe nomes especialmente convidados para essa noite: Má Dame, Big Léo e uma atração surpresa.

Para concluir o primeiro dia de festa, o público recebe o rapper, cantor, compositor e apresentador brasileiro Emicida, que fará a apresentação do show "AmarElo".

No sábado (26), a primeira atração será a banda potiguar Luísa e os Alquimistas, que mesclam ritmos latino-americanos a elementos da música eletrônica. Na sequência um encontro de grandes vozes. Di Ferreira convida Lorena Nunes, Mallu Viturino e Mulher Barbada.

Encerrando as atrações no Elos o festival terá a esperada participação do cantor, compositor, escritor e jornalista brasileiro Chico César.

Diversão garantida

O Elos também abre espaço para a Mostra SESC de Música, que exibirá a apresentação de sete shows de artistas locais, como Moon Kenzo, Leves Passos, Banda Nossa Praia e Viramundo. Outra experiência musical nos dias de evento são os sets de DJ Bugzinha e DJ Vládia Soares & Coka Vibration.

“Iremos receber uma gama de gêneros musicais, promovendo e celebrando o encontro das diferenças. A música une as pessoas e proporciona momentos que marcam nossas vidas. O Elos celebra, acima de tudo, a união entre as pessoas por meio da arte e da cultura”, destaca, em nota, Paulo Feitosa, diretor da Quitanda Soluções Criativas, empresa responsável pela realização do festival.

Legenda: Chico César Foto: Ana Lefaux

O Festival Elos fará uma campanha para arrecadar alimentos não perecíveis e a meta é alcançar 30 toneladas. A iniciativa será feita em parceria com o Mesa SESC Brasil e vai beneficiar duas importantes ações: Cozinha Solidária do Jangurussu e a Comunidade Beco Céu.

Programação

Dia 25/11 (sexta-feira) - 18h

Mostra Sesc de Música:

Leves Passos

Moon Kenzo

Elos:

Potyguara Bardo

Mateus Fazeno Rock convida Má Dame, Big Léo & Atração Surpresa

Emicida



Dia 26/11 (sábado) - 18h

Mostra Sesc de Música:

Banda Nossa Praia

Viramundo

Elos:

Chico César

Di Ferreira convida Lorena Nunes, Mallu Viturino e Mulher Barbada

Luísa e os Alquimistas